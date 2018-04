Topacio Fresh, segunda concursante confirmada de 'Bailando con las estrellas', el nuevo talent de TVE Ecoteuve.es 24/04/2018 - 17:32 0 Comentarios

La amiga de Mario Vaquerizo y Alaska se suma a Gemma Mengual en la pista de baile

TVE ha confirmado este martes a Topacio Fresh como segunda concursante de Bailando con las estrellas, el nuevo talent de TVE que recupera la esencia de ¡Mira quien baila! y que estará presentado por Roberto Leal y Rocío Muñoz.

La actriz, cantante y bailarina argentina es conocida por su amistad con Mario Vaquerizo y Alaska. De hecho, la pudimos conocer en su reality en MTV. Los espectadores también han podido ver a Topacio Fresh en Paquita Salas, Campamento de verano y Pasapalabra.

La pública hizo oficial un día antes el fichaje de Gemma Mengual, una de las nadadoras de sincronizada más laureadas de la historia con 17 medallas de oro, 18 de plata y 12 de bronce.

El show, formato originario de BBC Worldwide, es un programa que RTVE producirá en colaboración con Gestmusic Endemol que ya ha sido adaptado con gran éxito en 55 países de todo el mundo como Australia ('Dancing with the stars'), Alemania (Let's dance), Argentina ('Bailando por un sueño'), Brasil ('Dança dos Famosos'), Dinamarca ('Vild med Dans'), Estados Unidos ('Dancing with the stars'), Francia ('Danse avec les Stars'), o Italia ('Ballando con le Stelle'), entre otros muchos.

