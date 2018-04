Una reportera de Barça TV obliga a un aficionado culé a esconder la bandera de España en la final de Copa del Rey Ecoteuve.es 24/04/2018 - 16:55 0 Comentarios

'Jugones' emite la secuencia completa de los polémicos hechos en el Wanda Metropolitano

La final de Copa del Rey entre el Sevilla y el Barça aun colea tres días después. Jugones ha rescatado este martes el polémico momento en el que una periodista de la televisión oficial del equipo culé pide a un aficionado que escondiera la bandera española que portaba.

"Se lo pide varias veces. Insiste en qué si se ve la bandera de España ella va a tener un problema", daba paso Josep Pedrerol a la secuencia completa en el informativo deportivo de La Sexta.

"Me piden que no se vea nada político. ¿Te importa?", pidió a reportera ante la sorpresa del joven: "¿Político qué hay?". "La bandera. Es delicado. Que no salga nada", contesta ella. El seguidor culé accede a ello y decide ponérsela a la espalda, por lo que la periodista vuelve a insistir: "No me la vas a enseñar. ¡Qué se me cae el pelo!" Así, inste al muchacho a que guarde la rojigüalda dentro de la mochila. "Cabrearse por una bandera es tontería", afirma él.

Después de emitir la escena completa, Jugones ha entrevistado al protagonista: "Somos del Barça y nos sentimos discriminados fuera de Cataluña". Asimismo, su padre, que observaba los hechos a unos metros, ha confesado a las cámaras de La Sexta que él no hubiera escondido nada.

¡LO TIENES QUE VER! La TELEVISIÓN del BARÇA OBLIGA a un CULÉ a ESCONDER la BANDERA de ESPAÑA. #JUGONES pic.twitter.com/ixRWEJxYYO — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 24 de abril de 2018

