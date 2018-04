Ramón García se lastima la cadera y la "colita" al tirarse en plancha por el sorteo del jamón Ecoteuve.es 24/04/2018 - 12:58 0 Comentarios

El presentador protagonizó un divertido momento en 'En compañía', de Castilla La Mancha TV

Ramón García se juega el físico literalmente para regalar el jamón en el programa de la autonómica de Castilla La Mancha En compañía. En dicho concurso, el magazine llama un número al azar y la persona que está al otro lado del teléfono debe contestar 'Ramón, ¿me regalas un jamón?' para llevarse el premio.

Para llamar a la suerte, el presentador se lanzó en plancha el pasado viernes mientras sonaban los tonos de la llamada como si de un avión que está aterrizando se tratase. Este lunes, cuando Ramón y Juncal Rivero intentaban ponerse en contacto con una persona de la provincia de Albacete. Pero nadie contestó.

"Este es el jamón 71 que regalamos pero no ha salido aun. Y eso que te tiraste y todo", decía Juncal a lo que él contestaba: "¿Sabes que me duele la cadera, no?". "Es verdad. Me tiré para un lado, cadera izquierda para no romper los cataplines...", bromeaba Ramontxu a lo que su compañera le seguía el juego: "¿No te han dado cremita?".

Como es lógico, el público que estaba en plató rompió a carcajadas con la confesión de Ramón, que se 'enfadó': "O sea, encima que no hay nadie, se ríen de mis cataplines. Ya saben que me tiro al suelo, me tiraba porque no lo voy a hacer más porque han pintado y la pintura de antes resbalaba y esta no. Entonces, pegué ahí y...Tenemos la cola. Eso es lo que hice yo, librar la cola".

"Ahí fui arrastrado porque me quedé pegado. La cara lo dice todo. El lado izquierdo no lo sentía, señoras. Desde el cataplín izquierdo hasta la cadera...Y la zona de la colita ahí tampoco", seguía explicando mientras que la realización del programa ponía las imágenes. "Cuando pinten otra vez, diré que pongan pintura deslizante", concluía.

