La confesión sexual más caliente de 'First Dates': "Me gusta jugar con cremas, lo he hecho encima de una lavadora"

Pepe y María tuvieron un encuentro con una conversación subida de tono

Aunque en una primera cita lo normal es tener vergüenza y por ello, no hablar de ciertos temas, Pepe y María protagonizaron una caliente conversación en First Dates al hablar de sus experiencias sexuales.

Pepe, un marinero gallego de 43 años no se cortó y le lanzó directamente la pregunta del millón: "¿Cómo te explayas tú en las relaciones, sexualmente? ¿A lo espontáneo? ¿A lo extrovertido? ¿Aquí te pillo, aquí te mato?".

María, también gallega de 45 años, no tuvo problemas en responder a su acompañante: "No, me gusta probar un poco de todo, jugando con mi pareja. No lo típico de esto de aquí te pillo, aquí te mato". "De eso depende del momento y los gin tonics. Ahora sería un poco ridículo que nos pusiéramos debajo de la mesa a jugar", bromeó él.

Sin embargo, en las entrevistas posteriores, la mujer confesó que pasó vergüenza con el tema: "Hablar de sexo en la primera cita me parece un poco fuera de serie. Pero hablando con él me pareció una persona que no se corta. Eso es lo que más me gusta, porque no se calla".

La conversación no solo de enfrió, sino que siguió cogiendo temperatura, ya que el hombre quiso saber cuál había sido su "experiencia sexual más extravagante". "Pues no sé qué decirte. Jugar con cremas, con nata...embadurnarse. El sitio más raro donde practiqué sexo fue encima de la lavadora", reveló ella a lo que él añadió: "Pues yo en el puente del barco. En el camarote metido, fue una aventura rara". Y ella terminó preguntando si él era muy exigente en la cama: "Yo a lo loco", respondió.

