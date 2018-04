El momento más comprometido de Rosana en 'La Voz Kids': le suena el móvil en directo Ecoteuve.es 24/04/2018 - 10:00 0 Comentarios

El celular de la asesora de Rosario interrumpió un discurso de David Bisbal

Rosana incumplió una de las normas principales en la grabación de un programa en un plató de televisión: apagar el teléfono. Este lunes, la cantante se llevó un buen susto cuando, de repente, sonó el 'ring ring' de su móvil en La Voz Kids.

Sucedió en un descanso entre las actuaciones mientras estaba hablando David Bisbal, que acudió en calidad de supercoach. "¡Oy, oy, oy!". exclamaba Rosario que se llevaba las manos a la cabeza al mismo tiempo que la canaria vivía su particular 'tierra trágame'.

"En este momento no puedo atenderte", bromeaba el almeriense, frase que replicó inmediatamente después Rosario entre risas. Por su parte, Rosana, que no sabía donde meterse echó la culpa a David: "Es pa´ti, es pa´ti". "Sí, sí. Pues déjame que lo coja", espetó el almeriense.

"¿Diga? ¿Sí, La voz?", decía Rosario que le preguntaba después a su consejera si le había quitado el sonido al celular. "Le he quitado el sonido y le he quitado todo, no lo he tirado porque...", concluyó Rosana. Cabe recordar que La Voz Kids se grabó en verano, por lo que la dirección del programa habrá decidido mantener esta anécdota en el montaje final.

