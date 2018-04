Chenoa desvela en 'Zapeando' su sorprendente mote familiar: así la llaman en casa Ecoteuve.es 23/04/2018 - 18:53 0 Comentarios

La colaboradora del programa de La Sexta hace una revelación inédita

En algún momento de nuestra vida, todos hemos tenido algún mote o apodo con el que nos han identificado en el colegio o en el trabajo. Este lunes, los colaboradores de Zapeando han desvelado los suyos ante las risas de los presentes.

El primero en hacerlo era Frank Blanco, que se resignaba: Mi abuelo me llamaba Frasco, que era la contracción de Francisco que nunca me gustó". Por su parte, Quique Peinado bromeaba con su mala memoria: "Yo durante un tiempo os llamaba por números porque no me acordaba de vuestro nombre".

Sin embargo, el más sorprendente ha sido el de Chenoa que, recordemos es su nombre artístico, ya que su nombre de pilar es Laura: "En mi casa me llaman La negra porque siempre estoy muy morenita".

Después llegaba el turno de Ana Morgade: "En mi casa siempre nos llamamos por motes, que no se pueden decir. Si es verdad que de pequeña me llamaban Patus y los vecinos creían que me llamaba Patricia".

