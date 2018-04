El 'enfado' de una mujer catalana con una reportera de 'Espejo público' por Sant Jordi Ecoteuve.es 23/04/2018 - 17:25 0 Comentarios

Una ciudadana corrigió a la reportera: "Sí que hay President, ¿eh?"

Cataluña celebra este lunes un Sant Jordi atípico. Además de que se ha desarrollado en una jornada laborable, la festividad ha sido especial porque al no haber Govern no ha habido tampoco el tradicional discurso del president de la Generalitat ni recepción oficial.

Esto mismo explicaba una reportera de Antena 3 en su conexión en directo con Susanna Griso en Espejo público. "Como decís, no ha habido actos institucionales, ya que no hay gobierno. Tampoco ha habido el habitual discurso del President porque no lo hay, ni tampoco la misa...".

Sin embargo, una mujer que pasaba por detrás de la periodista se colaba en el plano y 'rectificaba': "Sí que hay President, ¿eh?". La ciudadana portaba una rosa amarilla reivindicativa.

Zapeando ha recogido el momento en tono de broma. "¡Qué oído tiene la chica! Estoy yo en esa calle y me lo tienen que decir con vuvuzela y ni así", ha bromeado Miki Nadal.

