Alfred regala a Amaia por Sant Jordi la novela 'España de Mierda' de Albert Pla
Ecoteuve.es
23/04/2018 - 15:16

Los concursantes de 'OT' y representantes de Eurovisión celebran el día en Cataluña

Cataluña celebra este lunes, como cada 23 de abril, el día de Sant Jordi, uno de los más especiales en la comunidad autónoma. En la conmemoración al patrón de la región, las calles se llenan de rosas y libros que son regalados entre las parejas para celebrar el amor y la cultura.

Y si hay dos rostros de la cultura que están muy enamorados esos son Amaia y Alfred, que no han querido perderse esta cita tan especial.

El catalán, próximo representante de España en Eurovisión, ha compartido un vídeo en sus redes sociales en el que su novia muestra a cámara la rosa y el libro que el cantante le ha regalado.

El ejemplar ha sorprendido a muchos, dado que se trata de España de mierda, novela escrita por el cantautor Albert Pla, que en una de sus ediciones (no la que Alfred ha regalado a Amaia) viene ilustrada en su portada con la bandera estelada.

A pesar de lo provocativo del su título, su trama no es de contenido político estricto. La novela es un viaje a través de distintos territorios de España, con retrato mordaz de los mosmos, en el que se relatan las aventuras de un cantante uruguayo y su representante, que se lanzan a hacer una gira de conciertos por varias ciudades del país.

Así zanjó Alfred la polémica independentista

Una de las polémicas que envolvieron a Alfred durante su estancia en la Academia de OT fue su supuesto pasado independentista. Todo ello, después de que trascendiera una fotografía compartida por él en sus redes en las que aparecen varias banderas esteladas durante la Diada.

En respuesta a una pregunta de ECOTEUVE.ES, Alfred se mostró firme en su explicación nada más salir de la Academia: "Voy a contestar a esta pregunta porque es la primera vez que me la hacen. Yo voy a ser muy claro con esto, porque lo mío es la música, no la política".

"Esa foto es de 2014, sé que está publicada y es una foto del día que celebré la Diada con el resto de la gente de Cataluña en Barcelona. Hay banderas independentistas, como no independentistas, la senyera de Cataluña", explicó el concursante, que defenderá a España en el festival de Eurovisión que se celebra en Lisboa.

"Yo nunca me he declarado independentista y la verdad es que no tengo nada que decir al respecto. Yo disfruto del día de la fiesta de Cataluña como los demás y poco más que decir sobre eso", zanjó de forma muy educada.

