Las desgarradoras lágrimas de Cristóbal Soria en 'El Chiringuito' de Pedrerol tras la derrota en la final de Copa del Rey Ecoteuve.es 23/04/2018 - 11:32 1 Comentario

El colaborador rompió a llorar como un niño pequeño: "Ha sido una humillación muy grande"

Por otro lado, Alfredo Duro mostró su tatuaje por la Duodécima del Madrid

Posiblemente, Cristóbal Soria vivió su noche más dura en El Chiringuito de Pedrerol después de que el Sevilla cayera derrotado por un doloroso 5-0 con el Barça en la final de Copa del Rey disputada en el Wanda Metropolitano.

El colaborador llegó totalmente hundido. Como un niño pequeño a quien le acaban de quitar un juguete. "Qué vergüenza de verdad, qué vergüenza. Con el día que hemos pasado de sentimientos, de sevillismo, de gloria bendita... Ver a gente abandonando el estadio en el minuto 45... Es una falta de respeto absoluto al escudo y a la camiseta", decía secándose las lágrimas. "Ha sido una humillación muy grande".

Instantes después, Cristóbal tenía que abandonar el plató porque no podía contener la emoción: "Perdóname". Fue Quim Domènech, precisamente su 'rival', quien se levantó tras él para abrazarle: "No soy nadie ni represento a nadie, pero desde que Soria ha entrado aquí, no dejo de recibir mensajes pidiéndome que le anime".

El tatuaje de Alfredo Duro

Alfredo Duro también sufrió, aunque de otra manera. El tertuliano desveló este domingo el tatuaje que se hizo en honor a su camino a Cardiff el año pasado, donde el Real Madrid ganó su duodécima Champions. En su pierna izquierda, Duro se grabó un dragón, símbolo de la ciudad, y el trofeo.

PUBLICIDAD