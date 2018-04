La dura confesión de Belén Esteban: "Soy consciente de que me podía haber muerto" Ecoteuve.es 23/04/2018 - 10:57 0 Comentarios

La colaboradora de T5 visita 'Viva la vida' para hablar de su victoria a Sanchís

Belén Esteban acudió este domingo a Viva la vida para hablar de la sentencia que ha condenado a Toño Sanchís a pagarle 600.000 euros. "Yo no quiero su casa, quiero lo que es mío. A este señor le puedo quitar lo que ha ganado por la gestión que ha hecho conmigo", dijo.

Toñi Moreno quiso hablar del delicado momento de salud por el que atravesó hace unos años y del que se aprovechó Sanchís. "Tuve un problema que todo el mundo lo sabe. Gracias a Dios salí. En el año 2011 fue el año que menos dinero faltó diga él lo que diga", explicó a la presentadora.

Aunque a la Princesa del Pueblo no le guste hablar de ello, tampoco se avergüenza. De hecho, la Esteban confiesa que algunos de sus compañeros hablaron con ella de la situación. "Un día, Jorge Javier, David Valdeperas y mi gran amigo Raúl Prieto, me dijeron que como siguiera así me iba a morir", confesó para añadir después: "Soy consciente de que me podía haber muerto".

Y concluyó: "A mí lo que me ha dolido ha sido la traición. Le ha podido la avaricia. A Toño, con lo que más daño le puedes hacer es con el dinero. Tiene que estar en este momento, malo. No me da pena nadie. Porque yo quise llegar a un acuerdo y ellos no quisieron".

