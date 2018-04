Así fue la noche de sexo entre Sofía y Hugo en 'Supervivientes', según Mayte Zaldívar Ecoteuve.es 23/04/2018 - 10:15 0 Comentarios

La última expulsada del reality desvela que todo lo que sucedió en el refugio

Mayte Zaldívar desveló este domingo la identidad de la persona con la que Sofía Suescun habría tenido sexo en Supervivientes. Jorge Javier soltó la liebre en el Deluxe, pero fue Sandra Barneda la encargada de preguntárselo a la última expulsada del reality durante el Conexión Honduras.

Según la ex mujer de Julián Muñoz, dos concursantes no habrían perdido el tiempo durante la noche que la organización del programa les evacuó a un refugio por la tormenta: Sofía Suescun y Hugo Paz. "La cama hacía ruido de madrugada, y el Maestro Joao y yo escuchamos ese ruido. Y el ruido era muy característico. Y por descarte fuimos eliminando gente", afirmó Zaldívar, que al escuchar el "chac, chac, chac", le preguntó al Maestro Joao, que le confirmó que el pensaba lo mismo.

Mayte contó a la presentadora cómo llegaron a la conclusión de que eran la navarra y el gaditano: "Pensamos en una pareja porque luego los escuchamos hablar en plan bien. Pensamos en Hugo y en Sofía. Ese ruido a mí me suena de eso nada más. Era muy veloz, luego un 'toc toc' y luego una parada", afirmó la concursante, que afirmó que todo podía tratarse de una estrategia de la ganadora de GH16, ya que la escuchó horas antes cuchicheando con Logan.

Alejandro Albalá estalla en plató: "Es una vergüenza"

Tras escuchar las palabras de Mayte, Alejandro Albalá no pudo disimular su enfado, pero no con Sofía, sino con Zaldívar por desvelar este asunto: "Esto me parece una vergüenza. Se ha intentando crear una historia que no se la cree ni ella misma. Me tiene muy quemado esto", empezó diciendo a gritos.

El que será concursante de Supervivientes 2019 aseguró que todo podría tratarse de una estrategia de Mayte, Joao e incluso Alberto Isla para desacreditar a Sofía.

