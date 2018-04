Sofía Suescun podría haber practicado sexo con uno de los concursantes de 'Supervivientes' Ecoteuve.es 22/04/2018 - 12:29 1 Comentario

La concursante parece haberse olvidado ya de Alejandro Albalá

Sofía Suescun se enfrentaba al gran reto de Supervivientes manteniendo una relación sentimental con Alejandro Albalá que no tardó en romperse. Pues bien, la navarra no ha perdido el tiempo y quizás haya tenido más que palabras con uno de sus compañeros.

Jorge Javier ha sido el encargado de soltar la bomba en Sábado Deluxe. Según la dirección del programa existen declaraciones de Mayte Zaldívar y el maestro Joao que lo confirman. Y es que, según ellos Sofía tuvo relaciones sexuales con uno de los concursantes durante la evacuación.

La cara de Alejandro Albalá al comentarse lo sucedido fue un poema. Quizás no esperaba que su exnovia le olvidase tan pronto. "Mayte Zaldívar no se caracteriza por inventarse las historias", apuntillaba María Patiño. Algo que confirmaba Elia, hija de la concursante: "No va con un animo de nada contra Sofía ni nada, este tema le da igual", dijo. De momento no hay nada confirmado a ciencia cierta, todo se hablará en la gala de Supervivientes.

