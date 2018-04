Raffaella Carrá inunda el plató de emociones: "Gracias a tu generosidad pude llegar al entierro de mi madre" Ecoteuve.es 21/04/2018 - 12:01 0 Comentarios

La artista ha acudido a 'Volverte a ver' y ha dejado huella

Volverte a ver ha regresado este viernes con una segunda temporada cargada de emociones. La invitada estrella de la noche ha sido Raffaella Carrá que ha sido la encargada de regalar los mejores momentos de la noche. No sin antes, hacer un repaso de la amplia carrera profesional de la cantante.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue la entrevista exclusiva que hizo Raffaella a la Madre Teresa de Calcuta en la televisión italiana. Esta fue la única entrevista que concedió la misionera. Lo que no se sabía de aquel momento es que Raffaella no esperaba la visita de la Madre Teresa y ese día llevaba una camisa con transparencias que no pudo cambiarse. "Pensaría que estoy loca", confesaba la artista recordando que la monja se puso a rezar en inglés.

Rappel, un persona muy importante para ella

Sin duda, el momento más emotivo de la noche llegó con la entrada telefónica de Rappel. El vidente ha estado trabajando durante mucho tiempo con la artista italiana y ha querido agradecerle todos los momentos que han vivido durante esa etapa.

El vidente ha recordado uno de los momentos que más ha marcado su vida. Y es que, cuando debutó en la televisión italiana su madre falleció. Raffaella le ayudó facilitándole en viaje desde Roma a España para que pudiese asistir al funeral. "Gracias a tu generosidad y humanidad pude llegar al entierro de mi madre", expresaba emocionado.

Loles León no ha faltado a la cita

La actriz también ha querido regalar unas bonitas palabras a la italiana. Loles León trabajó con ella en Lola Raffaella."Lo de ella era simple y puro. Improvisación. Le agradezco todo lo que me ha enseñado de la televisión. Es mi referente", ha transmitido Loles.

PUBLICIDAD