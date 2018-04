El enfado de María Lapiedra con 'Sálvame' por vestir a Gustavo de gnomo: "Es denigrante" Ecoteuve.es 20/04/2018 - 17:27 0 Comentarios

El programa bromea por su condición de "seta" en su paso por 'Supervivientes'

A María Lapiedra no le ha sentado nada bien la broma que tenía preparada la cúpula de Sálvame este viernes con su pareja, Gustavo González. El colaborador del programa de Telecinco se ha tenido que vestir de gnomo, con barba y gorro incluido, después de que la exactriz porno fuese considerada una "seta" en Supervivientes, ya que apenas aportó juego en el mes que estuvo.

La cara de Pasqualina era todo un poema, por lo que Carlota Corredera ha querido hurgar en la herida un poco más. "Me consta que has estado llorando en la sala VIP y me gustaría saber por qué has llorando", decía la presentadora.

"Pues por todo", contestaba ella a lo que Carlota repreguntaba: "¿Por ver a Gustavo de gnomo?". "Hombre sí porque es denigrante", respondía armando el revuelo del resto de sus compañeros en plató, en concreto Rafa Mora: "Denigrante lo que has hecho tú".

"Ella es libre de opinar lo que quiera, pero nosotros no hemos hecho esto para humillar, jamás lo haríamos", se justificaba Corredera. "Cuando la gente dice que eres un mueble o una seta, estamos hablando de tu paso por el concurso".

Después, tomaba la palabra el 'gnomo' Gustavo con la intención de calmar a Lapiedra: "Sálvame es un programa espectáculo y creo que nos lo tenemos que tomar con humor, vamos a hacer un esfuerzo y vamos a divertirnos".

PUBLICIDAD