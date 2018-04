Edurne Pasabán y Juanito Oiarzabal, la historia de un reencuentro gracias a Calleja: "Fuimos muy cobardes" Marco Almodóvar 20/04/2018 - 13:39 0 Comentarios

Jesús Calleja cierra la sexta temporada de Planeta Calleja con un programa que va más allá de la aventura. El leonés reúne a sus amigos Edurne Pasabán y Juanito Oiarzabal, dos leyendas del alpinismo español que se dejaron de hablar durante casi una década, y con los que ECOTEUVE.ES ha podido charlar antes de la emisión este domingo 22 (21.30).

Los hechos se remontan a 2011 cuando Juanito y Edurne se encontraban en el Everest. Mientras que la de Tolosa escalaba el techo del mundo sin oxígeno, el de Vitoria ascendía la cima del Lohtse. Sin embargo, la expedición de Juanito tuvo problemas y la de Edurne decidió acudir en su rescate.

La polémica surgió cuando a la vuelta Pasaban justificó su retirada del Everest con el rescate de Juanito, algo que provocó su enfado. Oiarzabal cargó duramente contra su compañera llamándola "princesa del pueblo", aseguró "que se le había ido la olla" y que no intervenió en su ayuda.

Acercamiento "fugaz" en el 'Chester' de Risto

Fue el año pasado cuando el propio Calleja -según revela Juanito a este medio- sugirió a Risto un encuentro entre ambos aprovechando la visita de Edurne en el Chester. "Yo creo que ha llegado el momento en que nos reconciliemos, empecemos a pensar en otras cosas y nos demos una oportunidad", le decía él emocionado.

Sin embargo, el encuentro "fue fugaz". "Luego me marché y no volví a tener contacto con ella", dice el alpinista. Hasta ahora, cuando Calleja, de nuevo, se puso en contacto con los dos. "Jesús, al que le considero un gran amigo, me llamó para hacer un programa especial con Juanito. Calleja nos dio la oportunidad para dar un paso que, seguramente, ninguno de los dos hubiésemos dado".

El reencuentro se produjo en la plaza Mayor de León, donde ambos se fundieron en un gran abrazo. "Fue muy bonito. Yo estaba muy nerviosa porque, al fin y al cabo, Juanito fue mi mentor y alguien con el que he vivido experiencias que nunca había vivido", dice Edurne a lo que él añade: "Para mí es como una hija".

Aunque "los hechos fueron los que fueron", Oiarzabal reconoce que "cambiaría todo" y que se "equivocó en las formas". Por su parte, Edurne afirma que lo que sucedió "estuvo influenciado por terceras personas". "Hemos sido muy cobardes de no dar ese paso sin que nadie nos ayudara", concluye.

Así será el 'Planeta Calleja'

Antes de abordar el objetivo final, Jesús Calleja pasará un día con cada uno para descubrir cómo son sus vidas. Primero viajará a Vitoria, lugar de residencia de Juanito, para hacer una ruta en bici y compartir risas y confidencias con su familia. Con Edurne pasará un día en el Valle de Arán, donde vive con su pareja y su hijo. Juntos se subirán a un trineo tirado por perros y descenderán las pistas de Baqueira Beret.

Días más tarde se reunirán en León para escalar el Corredor de las Agujas, en el macizo de Peña Ubiña, una montaña que separa León y Asturias con una ascensión de 2.417 metros, con un canal vertical de 300 metros de longitud y con inclinaciones de hasta 70 metros. Dormirán en una casa rural donde tendrá lugar la esperada conversación.

