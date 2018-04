El motivo por el que Lydia Lozano ha roto a llorar por enésima vez en el plató de 'Sálvame' Ecoteuve.es 20/04/2018 - 12:55 0 Comentarios

La tertuliana protagoniza un emotivo momento tras un abrazo de Gustavo González

La de este jueves fue una de las tardes más tensas de Gustavo González en el plató de Sálvame. La defensa acérrima que ha hecho de su novia María Lapiedra durante su participación en Supervivientes le ha enfrentado a todas sus compañeras. Algunas como Mila o María Patiño llegaron a descalificar al colaborador con algunos términos de los que finalmente se terminaron arrepintiendo.

Tras la tormenta llegó la calma al programa y se produjo en directo la reconciliación de González con el resto de tertulianas: "Yo le quiero muchísimo. Para mí, ha sido mi amigo, mi confidente, pero ha dicho hoy que no ha visto el programa y que yo le he llamado sicario. ¿Quién te lo ha dicho entonces?", le preguntaba. "Me han mandado un enlace", le hizo saber al colaborador.

María Patiño se sumó a las disculpas de la sevillana: "Yo te quiero pedir disculpas, porque lo de tontolaba sobraba. Tengo argumentos suficientes para utilizar otros términos. Me pone de los nervios que ella no te proteja a ti como tu la proteges a ella. Pero no puedo meterme en temas de pareja como no me gusta que se metan en los míos", aseguró llevándose un aplauso del público.

Fue entonces cuando Gustavo se puso de pie para abrazar a María, Mila y Belén Esteban con las que sellaba así su reconciliación. El colaborador regresó a su sitio, pero enseguida se volvió a poner de pie: "Por cierto, me falta un abrazo, que hace tiempo que se lo debía", dijo dirigiéndose a Lydia Lozano, que enseguida rompía a llorar.

Ambos explicaron que se conocen desde hace más de 25 años y que nunca habían vivido un momento tan duro como este: "Tuvimos una bronca muy desagradable en plató y yo siempre he tenido muy buen rollo con Gustavo. No reconocía a Gustavo", explicaba la canaria entre lágrimas.

