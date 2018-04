Miriam ('OT') se libera en el videoclip de 'Hay algo en mí', su primer single para 'Vis a vis' Ecoteuve.es 20/04/2018 - 11:57 0 Comentarios

La cantante se ha alzado enseguida con el número uno de las plataformas musicales

Nuevo viernes de lanzamiento en Operación Triunfo. Siguiendo la estela de Aitana War con Lo Malo y de Aitana con Arde, Miriam Rodríguez ha estrenado este 20 de abril el videoclip oficial de Hay algo en mí, el primer single de su carrera en solitario que ya está en todas las plataformas. Esta canción llega además como canción promocional de la tercera temporada de Vis a vis.

Tras aceptar el reto de componer una canción homenaje para la serie, Miriam Rodríguez presenta Hay Algo En Mí, el tema que la cantante vincula a su serie favorita.

La canción, que logró alzarse en muy poco tiempo con el número 1 de iTunes, es una balada emotiva y épica, un tema que habla de libertad, de la valentía y fuerza de la mujer. Temas que encajan con el espíritu de Vis a Vis.

Además, Miriam ha puesto imagen a esta canción con la grabación de su primer videoclip, dirigido por Gus Carballo, responsable también de Lo Malo y de Tu Canción de Amaia y Alfred. En la pieza, Miriam interpreta el tema acompañada de un grupo de bailarinas, ataviadas con atuendos que hacen un guiño a los uniformes carcelarios de las presas protagonistas de Vis a Vis, y que en su coreografía refuerza el mensaje de falta de libertad y de necesidad de unión entre las mujeres para conseguir romper sus ataduras.

"Surge de una propuesta que yo recogí con mucha ilusión. Anteriormente ya había compuesto otras canciones, pero en este caso, poder hacer algo tan especial y con lo que me siento tan identificada me llena de alegría. Durante el proceso compositivo me inspire en todas esas mujeres fuertes, anónimas y luchadoras que pasan por momentos difíciles en sus vidas", empezó diciendo la cantante.

"Surgió con relativa facilidad. En cuanto al videoclip, es increíble poder acompañar a este single con un vídeo tan potente y con el que personalmente estoy satisfecha y agradecida. Ahora simplemente esperar que guste y volver a agradecer una vez más a todas las personas que han ayudado a dar forma a este trabajo tan mío",concluye

