Fuerte bronca entre Monedero e Inda en Telecinco: "No se meta con mi madre porque está muerta"

El cofundador de Podemos y el periodista se enzarzan en 'El programa de Ana Rosa'

Juan Carlos Monedero y Eduardo Inda han protagonizado una gran discusión este viernes en El programa de Ana Rosa después de que Joaquín Prat informara sobre el comunicado que ha emitido ETA pidiendo "perdón" a las víctimas por el daño causado "en su trayectoria armada".

Después de un reportaje, el cofundador de Podemos tomaba la palabra dirigiéndose al periodista sobre un comentario que supuestamente habría vertido anteriormente: "No quiero dejar de lado que no le consiento a Inda que se meta con mi madre porque está muerta".

Inda, con tono soberbio, le contestaba: "Yo no me he metido con su madre. No mientas, Monedero". Con la pólvora ya encendida sobre la mesa, Prat intentaba poner paz al asunto: "Venga, de verdad. A la gente lo que le interesa es que analicemos la actualidad política".

Sin embargo, Monedero seguía insistiendo en su mentira para después dirigirse a las personas que estaban fuera del plano: "Menos mal que hay testigos y está la gente: ¿ha dicho lo que ha dicho de mi madre o no?".

