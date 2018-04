'Equipo de investigación' se pone 'a todos gas' al destapar las carreras ilegales Ecoteuve.es 19/04/2018 - 19:54 0 Comentarios

Charlarán con un abogado de una víctima y con un organizador

Este viernes, Equipo de Investigación saca de la clandestinidad las carreras ilegales. Desvelamos, cómo, dónde y quiénes las organizan. Se convocan en carreteras de montaña abiertas al público, polígonos industriales o centros comerciales de toda España. Los pilotos no respetan la proximidad de viviendas, ni la presencia de peatones, ni de otros conductores.

En España se han dictado 13 mil procedimientos judiciales por conducción temeraria en solo cinco años. José Perez Tirado, abogado de la Asociación de víctimas Stop Accidentes defendió a la familia de Susana Castillo, una joven de 27 años que murió arrollada por un conductor que doblaba la velocidad en una avenida la localidad madrileña de Móstoles.

El coche tenía pedales de competición. El abogado de la víctima pide un endurecimiento de las leyes: "Lo que no entienden las familias, es que el responsable de esos hechos, no cumpla ni un sólo día de privación de libertad, ni un sólo día".

La Guardia civil acaba de cerrar la operación paragolpes. Con la detención de Javier Martínez, un joven de 30 años condenado a 2 años de prisión y la retirada del carnet por conducción temeraria. No ha pisado nunca la prisión al no tener antecedentes. Y no ve ni entiende el peligro de ponerse a 180 kilómetros por hora en autovías nacionales. Dice que es "un influencer del motor".

Los reporteros de Equipo de investigación entrevistan a Matías El Humilde un organizador de carreras ilegales que atropelló a un agente en su huida. Matías, pagó una sanción de dos mil quinientos euros y salió en libertad. Él nos desvelará cómo se convocan y qué buscan los competidores desafiando a la ley.

El problema de las carreras ilegales ha provocado el aumento de la presión policial y la colocación de badenes en polígonos industriales. El programa de La Sexta ha descubierto la nueva artimaña de los pilotos clandestinos para esquivar esos controles.

Un equipo del programa es testigo de cómo decenas de pilotos cruzan todos los viernes la frontera entre Portugal y Galicia. Compiten en polígonos industriales del país vecino donde no hay badenes. Si los competidores son identificados por agentes portugueses pagan la multa en el momento y no les restan puntos.

