Las imágenes de la provocación de Romina que desencadenó la agresión de Saray en 'Supervivientes' Ecoteuve.es 5/04/2018 - 23:10 0 Comentarios

La argentina se propuso "mostrar la verdadera cara" de su compañera y rival

Supervivientes ha expulsado a Saray Montoya por una agresión a Romina Malaspina. La tiró del pelo y la dio dos pisotones.

La secuencia llegó después de que Romina iniciase una provocación deliberada para mostrar "la verdadera cara de Saray".

Su intención, según manifestó, era llevar al límite a Saray. "¿Si me toca físicamente la expulsan? Ya sé lo que voy a hacer...", dijo Romina.

"Mi objetivo en este concurso es lograr que las dos [Saray y Raquel Mosquera] me quieran pegar", manifestó al Maestro Joao. "Tres días me doy para que me peguen".

Así las cosas, comenzó a hacer una serie de comentarios a las dos concursantes, relacionados con sus maridos, hasta llevarlas al límite. Con Saray lo consiguió, que acabó acercándose a ella y encarándose de forma brusca. Es ahí cuando comenzó la pelea. [VÍDEO]

