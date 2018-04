Supervivientes expulsa a Saray Montoya por tirar del pelo y pisotear a Romina Malaespina Ecoteuve.es 5/04/2018 - 22:12 0 Comentarios

La concursante pide "perdón" pero dice que ha sentido "desprecio, racismo y humillaciones"

El domingo abandonó porque "no quería montar un show" pero luego se arrepintió y volvió al programa

Supervivientes ha expulsado a Saray Montoya por"actitud inadecuada". Según ha explicado Jorge Javier Vázquez, la concursante "tiró del pelo y dio un par de pisotones" a Romina Malaespina.

"Como ocurre en los deportes, la reacción se penaliza más que la provocación. Has traspasado la línea, Saray. Lo sentimos mucho, pero estás expulsada", ha dicho Jorge Javier Vázquez a la ya exconcursante.

El presentador detalló que durante la noche del miércoles se produjo una gran discusión. Romina "provocó" a Saray Montoya y ésta "tiró del pelo" y dio "un par de pisotones" a la argentina.

Saray ha pedido perdón. "No tengo excusa pero a todos se nos van los nervios alguna vez en la vida. Pido perdón, aunque ya no hay excusa con lo que he hecho".

Saray también ha argumentado que en la isla ha "sentido desprecio, racismo y humillaciones".

En las imágenes que ha emitido Telecinco se ha visto cómo Romina explicaba a sus compañeros que quería mostrar quién era "la verdadera Saray" y explicaba que se daba tres días para conseguir que Saray le pegara".

Saray amenazó con abandonar

Saray Montoya ha amenazado casi desde el primer día con dejar Supervivientes. Su familia ha tenido que hablar con ella varias veces para evitar que abandonase. El último intento de marcharse lo hizo el domingo cuando, muy convencida, dijo que se iba porque "conozco mis límites y no quiero montar un show". Esta vez, al parecer, lo ha hecho.

Solo un día después de abandonar, Telecinco anunció que la concursante se lo había pensado mejor y había decidido continuar. El programa se lo permitió en lo que se convirtió en la enésima concesión que se hacía a la protagonista de Los Gipsy Kings.

PUBLICIDAD