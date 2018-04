El comentario de mal gusto de Carlos Lozano que ha enfadado a Gema López Ecoteuve.es 5/04/2018 - 19:44 0 Comentarios

"Me he quedado como Gema, compuesto y sin novia", ha dicho el Defensor de la audiencia

Este jueves, Carlos Lozano se ha llevado la sorpresa de que Miriam Saavedra acudirá a Sábado Deluxe para contar todos los detalles sobre la ruptura de su relación.

El defensor de la audiencia se lo ha tomado con mucho humor diciendo al público: "Bueno señores, soy soltero otra vez y ya estoy otra vez en el mercado". Con mucha guasa, el resto de colaboradores le han recordado su extraña desaparición durante 72 horas.

Sin embargo, segundos después, hacía un comentario desafortunado sobre Gema López: "Me he quedado como Gema, compuesto y sin novia". "Eso lo dices tu, que te encanta tirarlas. ¿Tú qué sabrás cómo estoy yo chaval? sino hablo de lo mío y tu si hablas de lo tuyo", ha contestado muy enfadada.

Era la propia Carlota Corredera quien mediaba entre ambos recordando que López había pedido discreción tras la separación con su marido: "Pero si efectivamente Gema nunca ha hablado y nosotros nunca le hemos preguntado, hay que respetarlo".

"Espero que mida sus palabras porque no tiene nada malo que contar, aunque sí puede desvelar intimidades que no me haría ninguna gracia que se hicieran públicas", concluía sobre su visita al programa el sábado.

