Le da un apasionado morreo pero su cita en 'First Dates' acaba en 'hachazo' histórico

Mónica prefirió no tener una segunda velada, pese al beso que se había dado

Elegantes calabazas las que dio una comensal a su acompañante de First Dates este martes. Mónica cenó con Fran, un argentino afincado en España desde hace 17 años y aficionado al crossdressing, práctica en la que se ha de vestirse como lo haría el género opuesto.

"Vivo desconectado de la realidad aunque he intentado tener un trabajo y una pareja estable y, evidentemente, hay algo en mi estructura psíquica, que hace que no pueda soportar cierta normalidad", explicó antes el actor de 44 años.

Mientras que ella, de su misma edad, buscaba a "un chico que sea inteligente porque así me sorprenderá, con sentir del humor y que me haga reír y que sepa a hacer ese click en la cama para que no lleguemos a la cama". Y advirtió que no trae "el pasado al presente" y que cuando se enamora lo hace como si fuera la primera vez.

Tras la cena, ambos salieron a la terraza donde él la retrató en papel. Después, una bola les incitó a darse un beso en la boca. Él no dudó dos segundos y agarró la cabeza de Mónica suavemente y le plantó un morreo en la boca.

Sin embargo, pese a que todo apuntaba a un desenlace feliz y a que él quería conocerla "en profundidad", ella no quiso tener una segunda cita "como cita", "pero sí me gustaría ir a verte al teatro y hacer cosas porque me parece que tienes una conversación muy interesante", añadió.

