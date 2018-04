Gonzo busca respuestas de una profesora que firmó el presunto acta del máster de Cifuentes Ecoteuve.es 4/04/2018 - 14:22 0 Comentarios

Clara Souto prefirió guardar silencio ante las cámaras de 'El intermedio'

Gonzo asaltó este martes en El intermedio a una de las profesoras que, presuntamente, firmaron el acta del máster de Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos. Es por ello, por lo que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha comparecido en un pleno extraordinario en la Asamblea.

"Estoy en la Universidad Rey Juan Carlos para llevar a cabo una prueba muy sencilla que podría poner fin a la polémica sobre si Cristina Cifuentes presentó personalmente en julio de 2012 su trabajo de fin de máster.Y voy a hacer algo tan simple como pregúntaselo a una de las profesoras que firmó el acta de esa supuesta presentación, Clara Souto", avanzaba el reportero.

Gonzo pilló a la docente a su salida que, muy amablemente, le contestó aunque esquivó a sus preguntas: "Estamos en un proceso de investigación con la universidad y de verdad que es no quiero que dar ningún tipo de declaración".

Sin embargo, el reportero de Wyoming siguió insistiendo: "¿Usted estuvo presente como miembro del tribunal en la defensa de este trabajo?, ¿le han llamado ya las personas encargadas de la investigación?, ¿esta firma es suya?" "Yo de verdad que le insisto que tengo que dar explicaciones ante la universidad", contestaba ella.

No calló cuando Gonzo le preguntó por si se estaba manchando el nombre de la institución: "Lo siento un montón por los alumnos porque hay muchos estudiantes y hay que mirar por ellos. Siempre he intentado ser la mejor profesora posible y enseñarles todo lo que he podido. Lo siento un montón porque es una muy buena universidad".

Él incito a que rápidamente podía solucionar el entuerto contestando si era suya la firma del acta, pero la profesora siguió con su silencio y se fue a su vehículo privado.

