El pasado del marido de Saray ('SV'): era el copiloto en el accidente mortal de Farruquito Ecoteuve.es 4/04/2018 - 11:49 0 Comentarios

'Sálvame' rescata las imágenes del juicio del polémico y mediático suceso

Jorge Rubio fue imputado por omisión al socorro, pero quedó absuelto

Los espectadores de Telecinco habían conocido a Jorge Rubio como el marido y defensor de Saray Montoya en Supervivientes. Hasta ayer. El canastero acudió este martes a Sálvame para hablar de las amenazas de la robinsona de abandonar el reality, pero el programa de Jorge Javier rescató su pasado más oscuro, olvidado para muchos.

Jorge Rubio fue el copiloto de Farruquito en el polémico accidente ocurrido en 2003 que se cobró la vida de Benjamín Olalla. El bailaor fue condenado a solo ocho meses de prisión por atropello mortal y omisión de socorro.

Farruquito, primo de Saray como se reveló en Los Gipsy Kings, circulaba a 80 kilómetros por hora, el doble de la velocidad permitida, y además se saltó un semáforo en rojo, como dictó la sentencia. En el juicio, Jorge quedó absuelto.

"Yo creo que esas cosas son para que...ya se ha pasado y mi compadre ha cumplido lo que tenía que cumplir. Yo no quiero estar en esas cosas", se defendió Jorge ante las preguntas de los colaboradores de Sálvame. "Veo esas imágenes y me pongo nervioso. No lo he superado ni él tampoco", añadió.

Paz Padilla quiso saber por qué no pararon a socorrer al joven: "¿No te atormenta pensar que a lo mejor le podías haber ayudado y hoy estaría vivo?". "Si llega a pasar en este momento, pues claro. Lo que pasa que hay cosas en la vida que no se pueden rectificar. Son cosas que pasan y fuera". Actualmente, Jorge no tiene relación con Farruquito.

