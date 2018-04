El pastón que deberá pagar Adrián Rodríguez como multa por abandonar 'Supervivientes' Ecoteuve.es 3/04/2018 - 17:24 0 Comentarios

Los problemas económicos del actor se agravan tras su paso por el reality de Telecinco

Adrián Rodríguez decidió el pasado domingo poner punto y final a su andadura en Supervivientes 2018. El actor abandonaba el reality de Telecinco por voluntad propia en plena tormenta por los problemas económicos y psicólogicos que atraviesa, tal y como descubrió en directo su amigo Abraham García.

El programa trató de convencerlo, pero no hubo manera. Adrián decidía emprender su camino de regreso a España alegando que no ha podido soportar la falta de alimento, lo que le ha provocado varios ataques de ansiedad. No le saldrá barata la decisión al intérprete, que, igual que en otros programas como Gran Hermano, deberá pagar una sanción por rescindir su contrato como concursante.

Rodríguez deberá asumir una multa que ronda los 30.000 euros, tal y como informa El Confi TV. De la misma manera, el catalán no se embolsará el caché acordado que había acumulado hasta el pasado domingo, dado que este se hace efectivo una vez superadas las primeras tres semanas de concurso.

Algunas informaciones apuntaban a que Adrián acordó un salario semanal de 7.000 euros, lo que evidencia con un simple cálculo que los problemas económicos del actor, lejos de solucionarse, se han complicado aun más tras su paso por el reality.

