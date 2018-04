Frank Cuesta, amenazado con animales muertos en su casa: "No vamos a parar" Ecoteuve.es 3/04/2018 - 15:04 1 Comentario

Dejan al presentador de DMAX una serpiente junto a su coche en Tailandia

Frank Cuesta se ha ganado a lo largo de los últimos años muchos detractores por su constante lucha contra el maltrato animal. El presentador de DMAX ha denunciado desde que comenzara su carrera en televisión numerosos casos en los que la situación por la que atraviesan es deleznable.

El herpetólogo montó también hace unos años su propia fundación en Tailandia (país en el que reside junto a sus hijo), donde en los últimos días ha vivido una desagradable experiencia. Cuesta ha colgado un duro vídeo en su cuenta oficial de Twitter en el que muestra lo que se ha encontrado en el cobertizo donde habitualmente aparca su coche.

"Estas son las cosas que me hacen continuamente. Me dejan animales muertos, en este caso ha sido una serpiente", asegura enseñando al reptil que le han pinchado en una valla junto a su coche. Sin embargo, no es un caso aislado: "Otras veces me dejan la cabeza de un cerdo, o un pájaro, me lo tiran justo donde dejo el coche. Esta es la manera de amenazarte, la manera de decirte: 'no te metas por aquí, no te metas por allá", asegura el leonés.

La lucha de Frank Cuesta ha puesto en jaque a muchas mafias u organizaciones que utilizan animales de forma indiscriminada, lo que le ha convertido en objeto de amenazas: Pese a todo, él asegura que no se va a rendir: "Llevamos así muchísimos años. Lo que pasa es que estos hijos de puta se van a tener que joder. Porque parar, no vamos a parar", sentenciaba.

PUBLICIDAD