La sorprendente reaparición de Jimmy Jump: se 'cuela' en 'Ana Rosa' para apoyar a Puigdemont

El 'experto' en 'saltar' en eventos: de Eurovisión 2010 a la gala de los Goya

Un reportero de El Programa de Ana Rosa se ha llevado este martes una gran sorpresa en las puertas de la cárcel de Neumünster en la que está preso Carles Puigdemont al encontrarse con un viejo rostro conocido por todos: el de Jaume Marquet i Cot, popular por su seudónimo Jimmy Jump, el espontáneo que se coló en la actuación de Daniel Diges en Eurovisión 2010, la gala de los Goya 2011 o grandes citas deportivas.

El catalán se acercó a la prisión para expresar su solidaridad con el ex president de la Generalitat: "Vivo en Alemania desde hace 5 años y que esté aquí mi ex president, Carles Puigdemont, me ha devuelto la adrenalina de los saltos. He venido a defender esta causa, ya que creo que es injusto que él esté aquí dentro preso. Busco dar plataforma de alguna manera a esto", empezó explicando a Ana Rosa Quintana.

El periodista de Telecinco le preguntó entonces qué creía que iba a ocurrir con el político: "Es un tema peliagudo, porque le han dejado el pastel a Alemania y tienen que decidir los jueces primero. La política está revoloteada y esperemos que hoy se diga una decisión. Pero parece que va para largo", analizó el entrevistado, que aseguró que hay mucha gente que se está animando a manifestarse frente a la cárcel alemana. "Esperemos que entre todos consigamos que no siga el proceso de que lo lleven a España", aseguró.

Finalmente, Jimmy Jump lanzó un mensaje de hermandad entre el pueblo catalán y el del resto de España para superar un problema en el que nos han metido nuestros representantes: "Endavant los espanyols y visca los catalans. Los políticos nos han metido en estos fregados y ahora se lavan las manos, pero que no nos afecte a la gente de bien, tanto catalanes como españoles", afirmó.

