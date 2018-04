Steven "rompe el corazón" de Rosario e inunda de emoción el plató de 'La Voz Kids' Ecoteuve.es 3/04/2018 - 10:02 0 Comentarios

El niño revoluciona con su carisma las Batallas del talent musical de Telecinco

Telecinco arrancó este lunes la fase de Batallas de la cuarta edición de La Voz Kids. La cosa se empezó a complicar para Antonio Orozco, Melendi y Rosario, que vivieron momentos de gran emoción al tener que comenzar a hacer descartes en sus respectivos equipos.

Uno de los momentos más bonitos de la noche llegó tras la actuación de Fernando, Edurne y Steven. El tercero interrumpió el transcurso de la gala antes de que Rosario anunciara su veredicto para hacerle una especial petición: "Antes de decidir el ganador, quería cantar Qué bonito con Rosario", le pidió el pequeño. "Me muero", respondió al cantante que se mostró encantada, ya que se le "rompía el corazón" con él.

Acto seguido, comenzaron una improvisada actuación que inundó de emoción el plató de Telecinco. Melendi, Vanesa Martín, Orozco y la propia Rosario terminaron haciendo esfuerzos por contener las lágrimas. La situación se tornó más complicada entonces para la coach, que debía afrontar una difícil situación.

Rosario y Rosana (su asesora) se marcharon a deliberar y a su regreso, la cantante dio su veredicto: "Es súper complicado decidir entre tres concursantes que están totalmente nivelados de talento. Qué injusto", empezó diciendo. "Como me cuesta mucho, y estamos en La Voz Kids, y yo me muero con los niños chicos... ¡Me quedo con Steven!", afirmó la jueza mientras el pequeño no paraba de dar saltos de alegría. [Vídeo]

