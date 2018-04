Los colaboradores de 'Sálvame' atizan a Terelu por el posado de su hija Alejandra Rubio Ecoteuve.es 2/04/2018 - 19:15 0 Comentarios

"Me sorprendió que jugases de esa manera con la figura de tu hija", ha dicho Patiño

Pasada la Semana Santa, los colaboradores de Sálvame esperaban ansiosos las explicaciones de Terelu Campos después del polémico posado de su hija Alejandra Rubio al cumplir la mayoría de edad en la revista ¡Hola!

Muchos de sus compañeros han tildado a la Campos de hipócrita después de que durante muchos años fuera de la opinión de mantener lejos de los medios a su hija hasta que salió la dichosa portada.

Aunque está "preocupada", la colaboradora no se muestra arrepentida: "Su imagen iba a salir me gustara o no, simplemente presenté a Alejandra porque pensé que así lo debía hacer".

Sin embargo, María Patiño ha reconocido que se "sorprendió que jugases de esa manera con la figura de tu hija", explicando que las fotografías se tomaron antes de que Alejandra cumpliera los 18 para evitar la competencia en el mercado.

También Belén Esteban ha declarado que no está de acuerdo con varias cosas, como abrir sus redes sociales y es que Alejandra se ha convertido en una influencer en un tiempo récord: "Entiendo que la juventud es muy activa, pero yo pienso que con lo que ha venido, me habría esperado un poco más".

