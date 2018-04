Las lágrimas de Chenoa al ser invitada a dar la 'llamá' en una procesión de Granada Ecoteuve.es 19:45 - 2/04/2018 0 Comentarios

La artista, que estaba de vacaciones, iba de incógnito y no sabía que la estaban grabando

Frank Blanco ha recuperado un emotivo vídeo en Zapeando, en el que se puede ver a Chenoa muy emocionada, presenciando el cortejo de la hermandad albaicinera de La Concha, en Granada.

La cantante se encontraba de vacaciones de Semana Santa por la zona, cuando fue invitada a dar una 'llamá' en el paso del Manuel, nombre popular del Cristo de la hermandad.

"Mira, tenemos aquí a Chenoa, una artista internacional, que hemos tenido la suerte de que por primera vez venga en Semana Santa a ver a nuestro Manuel. Nosotros podemos darle amor y entrega, que es nuestra seña de identidad. Que tenga mucha salud, ¡va por ella!, ¡vamos al cielo!" comentaba el capataz, que terminaba su discurso con un cariñoso gesto a la artista.

"¡Tú estás emocionada!", le ha dicho Frank Blanco sorprendido. Chenoa ha confesado que le gusta mucho seguir esa tradición y que ya había estado en la procesión de Jerez, pero la de Granada le había encantado, porque además había amigos suyos que estaban en la hermandad: "No sabía que me iban a invitar, me chocó mucho y me emocioné".

"Me gusta mucho y siempre aparezco por alguna procesión, aunque esta vez iba de incógnito, no sabía que me estaban grabando", decía la cante muy emocionada tras su experiencia.

