Ramón García alucina con dos señoras que se llevan el teléfono fijo al plató Ecoteuve.es 2/04/2018 - 17:38

El sorteo del jamón en En compañía, programa que presentan Ramón García y Juncal Rivero en la autonómica de Castilla La Mancha, siempre regala momentos simpáticos como el protagonizado por dos señoras el pasado miércoles.

Los presentadores animaban a los espectadores a participar y explicaban que, para ganar debían contestar 'Ramón, ¿me regalas el jamón'? al levantar el teléfono: "Eso es lo que tienen que decir si Juncal y yo tocamos con un varita mágica su teléfono fijo".

Sin embargo, una señora del público gritó "¡Aquí tengo yo el fijo!", provocando la risa de Juncal y Ramontxu que, alucinado, se acercó a ella para recabar más detalles.

"Lo tengo en el bolso", decía Juli, que así se llamaba la mujer: "Escucha Ramón, lo que pasa es que se me ha caído y se me ha roto el cristal". Ante esto, García se quedaba totalmente atónito: "¿Ahora se puede llevar el fijo de casa? ¿Para que compramos móviles?".

Pero ella no era la única. "Yo también tengo otro fijo", dijo otra señora, que resultó ser la hermana de Juli. "Les han dado una promoción a las dos", reía él que, al ver que ambas no se aclaraban con el servicio de teléfono que habían cancelado, bromeaba: "Mi madre a veces la llamo, ¿y sabes con qué me quiere contestar? Con el mando a distancia del mando de la tele".

