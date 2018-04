El ataque de romanticismo de Sandra Barneda con Nagore: "Soy la novia de la mejor colaboradora de Myhyv" Ecoteuve.es 2/04/2018 - 11:57 0 Comentarios

La presentadora del debate de 'Supervivientes' lanza un cariñoso mensaje a su chica

Nagore Robles se fue del debate de Supervivientes de este domingo con una declaración de amor de su novia, Sandra Barneda. La presentadora lanzó varios mensajes cariñosos a su chica, que llegó a ruborizarse ante las cámaras de Telecinco.

"Yo soy novia de la mejor colaboradora de Mujeres y hombres y viceversa. Y me encanta", dijo Barneda, muy orgullosa del papel que desempeña Nagore en el dating show que emite Cuatro por las tardes.

Pero ahí no quedó la cosa. Durante la emisión de Conexión Honduras, la presentadora puso sobre la mesa el tonteo entre Sofía y Logan en la isla, que se dieron un beso a distancia -están separados por una valla- a través de un golpe de la mano en la frente.

"Si te hago yo así [beso con golpe en la frente], ¿qué pensarías, Nagore?", sorprendió Barneda a su novia. "A mí, si me besas, me besas de verdad. Y, si no, nada", respondió la colaboradora poniendo en un brete a la presentadora, que dejó ahí el tema.

