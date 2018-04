El ataque de risa de Toñi Moreno ante el singular maquillaje de una de sus colaboradoras Ecoteuve.es 2/04/2018 - 11:36 0 Comentarios

La presentadora interrumpió a su compañera en varias ocasiones en Telecinco

Desternillante momento el que se vivió este domingo en el plató de Viva la vida. Toñi Moreno y su plantel de colaboradores se encontraban repasando el reciente divorcio de David Bustamante y Paula Echevarría, cuando la presentadora sufrió un ataque de risa que le impidió continuar con el programa.

Pilar Vidal, una de las colaboradoras del espacio de Telecinco, comentaba una de las declaraciones del cantante en la entrevista que concedió la semana pasada a una revista cuando Moreno la interrumpió con sus carcajadas. "Perdón, pero es que no puedo dejar de mirarle los ojos", se disculpó la gaditana haciendo referencia al brillante maquillaje que llevaba su compañera.

"Perdona, estabas dando una información", le dijo Toñi que la volvía a interrumpir con sus risas. "Perdóname, no te enfades conmigo", le pedía a Vidal, que salía al paso de este tenso momento haciendo gala de su buen humor. "No me enfado, si me encanta ese juego. ¿Tú vas de blanco porque es Domingo de Resurrección?", le respondió provocando nuevos aplausos en plató.

Vidal intentó seguir con su información y Toñi Moreno, víctima de un ataque de risa, volvía a parar el programa. Finalmente, tras varios incómodos minutos, se pudo contener y continuar con el tema que estaban hablando. [Vídeo]

