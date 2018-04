Natalia Millán desvela que sufrió acoso laboral: "Casi pierdo un trabajo por decir que no" Ecoteuve.es 2/04/2018 - 11:16 0 Comentarios

La actriz visitó 'Viva la vida' para promocionar el musical 'Billy Elliot'

Confiesa que sintió una "decepción muy grande" que hizo dudar sobre su vocación

Natalia Millán visitó este fin de semana el plató de Viva la vida para promocionar el musical Billy Elliot y charlar sobre su brillante trayectoria profesional. A los éxitos cosechados en Un paso adelante El internado o Velvet, hay que añadir un capítulo negro que desveló a Toñi Moreno.

Fue la propia presentadora quien sacó el tema a la intérprete de una forma muy natural: "Se habla abiertamente del acoso y creo que estamos más unidas que nunca. ¿Tú has sufrido algo parecido o has conocido situaciones comprometidas".

"Sí, no te voy a decir que acosos graves, pero por supuesto que sí. Lo bueno es que ahora si hay el menor atisbo, la gente lo verbaliza y se puede señalar alguien", empezó a responder muy seria para después entrar en detalles: "Hace años entraba dentro de lo normal, o sea que te intentaban aprovecharse de ti, casi se contaba con ello.

A continuación, la presentadora preguntó si había perdido un trabajo "por decir que no" y Natalia confesó que casi la echan aunque prefirió no desvelar la identidad de la persona que le acosaba. "Era una persona muy importante en el mundo de la cultura. A mí esto me ralló muchísimo y me hizo hasta dudar de mi vocación. Sentí una decepción muy grande", concluyó.

