Doble abandono en 'Supervivientes': Adrián y Saray tiran la toalla Ecoteuve.es 2/04/2018 - 9:31

María Lapiedra estuvo a punto de dejar el reality hasta que habló con Gustavo

Noche de abandonos en Supervivientes. Adrián Rodríguez y Saray dejaron el concurso por voluntad propia y María Lapiedra estuvo a punto de seguir sus pasos. La ex actriz porno, sin embargo, decidió quedarse después de hablar con Gustavo González.

Adrián Rodríguez dio la sorpresa durante el programa Conexión Honduras, de este domingo, cuando anunció que volvía a España. "Tengo ansiedad y me paso las noches llorando pensando en comida. No tengo necesidad de pasar esta situación. Quiero irme a casa a con mi madre y mi yaya", dijo el actor.

Abraham García, el ganador de 2014, intentó retener a su amigo en la isla con un argumento de peso: "Recuerda esto que te digo, es muy importante: Hacienda".

Abraham dijo desde el plató en Madrid que Adrián había ido a la isla por "problemas económicos". No obstante, el concursante no quiso continuar en el programa. El actor, además, describió una situación personal delicada. Dijo que había sufrido depresión y que por momentos volvía a tener alguna situación de bajón. "Quiero volver a mi casa con mi familia y volver a la psicóloga".

El caso de Saray fue distinto. Ya amenazó con abandonar en la primera semana. Su marido tuvo que intervenir entonces y también lo hizo este domingo, aunque no consiguió retener a su pareja. Saray dijo que se iba "porque conozco mis límites y no quiero llegar a hacer cosas de las que luego me pueda arrepentir".

