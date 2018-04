Orgías, adicciones... Julián Contreras se sincera en su entrevista más comprometida Ecoteuve.es 1/04/2018 - 12:26 0 Comentarios

También desvela que le han "intentado extorsionar"

Julián Contreras ha decidido sentarse en Sábado Deluxe y someterse a la máquina de Conchita. El programa ha querido hacer uso del polígrafo para desvelar todas las verdades y mentiras que ha contado el hijo de Carmina Ordoñez. Con esto han conseguido sacar a la luz sus secretos más oscuros.

La primera duda que quiso solventar fue: "¿Has exagerado en alguna ocasión tus problemas para que te sigan llamando de los programas de la tele?", a lo que a pesar de haber respondido que "no" la máquina de la verdad llevaba la contraria a Julián dictaminando que mentía. También ha confesado que ha desaprovechado oportunidades laborales por pensar que se merecía algo mejor como en concreto cuando "me ofrecieron sustituir a mi madre en A tu lado cuando ella falleció".

Problemas con sus hermanos y adicción a las pastillas

Algo que no podían pasar por alto es la mala relación que tiene con sus hermanos. El polígrafo ha desvelado que tiene envidia de la relación que tiene Kiko Rivera con Fran y Cayetano. Además que también le habría encantado conocer a su sobrino. También que el dinero es la causa principal de sus discusiones.

Las drogas han estado muy presentes en su vida, primero con su madre de la que ha querido decir que: "No he logrado ayudar a mi madre a superar su adicción a las drogas, aunque quiero dejar claro que lo que ella tomaba eran unas benzodiazepinas. Respecto a las drogas, como cocaína, era una consumidora social. En cuanto a las pastillas, llegaba a tomar más de 40 al día". Después ha confesado que ha conseguido superar la suya propia: "No llegué a tener la adicción de mi madre, pero pude estar tomando unas 20 pastillas", dijo.

Todo sobre sus relaciones sexuales

El hijo de Carmina no ha dejado tema sin tratar y ha contado todo sobre sus relaciones íntimas. Tal y como ha admitido él mismo, en alguna ocasión habría utilizado aplicaciones para ligar con la intención de satisfacer sus necesidades sexuales. Además también ha confesado que: "En una ocasión llegué a practicar una mini-orgía, con cuatro chicas y yo". Julián también ha aprovechado para aclarar las dudas que se han generado sobre su condición sexual: "Nunca he mantenido relaciones sexuales con hombres, pero si hubiera tenido curiosidad, hubiera probado a tenerlas", dijo.

El polígrafo también ha desvelado que Contreras ha acudido a sitios de intercambios de parejas y que en alguna ocasión ha tenido que acudir a estimulantes para tener relaciones sexuales porque"al tomar la medicación me era muy difícil que pudiera tener relaciones íntimas". Al hilo del asunto, el programa también ha podido descubrir que circulan vídeos eróticos de Julián por la red. "Me han intentado extorsionar para que no los hicieran públicos, pero no han conseguido nada", confesaba.

