Luis del Olmo cuenta sus problemas con ETA: "No sé por qué estaban empeñados en quitarme la vida"

El locutor fue amenazado en numerosas ocasiones por la banda

Luis del Olmo ha sido el último en sentarse a charlar con Bertín. El locutor ha acudido para analizar su larga trayectoria profesional en tantos medios de comunicación profesional.

El periodista comenzaba bromeando con el presentador: "Llevo muy poquitos años en la radio, unos 58". Además ha contado sus inicios, cuando tenía 15 años un profesor seleccionó a un grupo de locutores. Sin duda, ese momento hizo florecer su pasión por la radio.

Del Olmo continuó hablando también de su vida personal: "Me enamoraba como un idiota de las locutoras con las que trabajaba en todas las cadenas". También ha dedicado unos minutos a hablar de su mujer, Merche: "Me casé cuando tenía 26 años, pero lo tuvo que pagar su padre, porque yo no tenía ni un duro", confesaba.

Amenazado por ETA a todas horas

El peor momento de la entrevista llegó cuando Luis del Olmo comentó las constantes amenazas que sufría por parte del grupo terrorista ETA. "No sé por qué estaban empeñados en quitarme la vida", comentaba y añadía que "la policía les preguntaba por qué querían matarme y ellos dijeron que porque cuando hablaba sobre ETA les dejaba muy mal".

El locutor continuó contando su experiencia: "Un día me llamó Jon Idígoras, el entonces jefe de ETA, y me colgó después de decirme que estaba haciendo mucho daño al pueblo vasco. Después contactó conmigo el ministro del Interior y me dijo que me estaban esperando fuera unos escoltas para mí y mi familia, y que no se me ocurriera rechazarlos". Además añadió que "ya estaba decidido a marcharme de España, tenía mi casa comprada en Buenos Aires", pero ETA terminó abandonando las armas".

Lo último que quiso compartir sobre el tema fue que "en una ocasión vino a verme a un programa una mujer que se puso a llorar. Después le pregunté en qué podía ayudarle y me dijo que venía a pedirme perdón porque su hija y su pareja intentaron acabar con mi vida" y que "cuando ETA abandonó la violencia no me lo creí, habíamos vivido tanta desgracia que tuvimos que esperar mucho tiempo para darnos cuenta de que, efectivamente, aquella noche terrible que duró tantos años, había terminado por fin".

