Una joven hunde con un 'zasca' a su cita de 'First Dates' y casi se desmaya con su gran truco de magia Ecoteuve.es 30/03/2018 - 14:25

Nuria se sorprendió al conocer la edad de Ferrán y se lo dejó claro con un 'zasca'

Nuria y Ferrán llegaron al restaurante de First Dates dispuestos a encontrar a su media naranja. Todo iba viento en popa y ambos parecían tener muchas cosas en común. Sin embargo, la chica realizó un comentario que sentó como un jarro de agua fría al chico.

"Soy una persona independiente, tengo mis metas y soy muy libre. He estado con chicos pero relaciones largas no", empezó diciendo ella dándose cuenta de que no habían dicho qué edad tenían. "Yo tengo 29", dijo Ferrán. "Yo tengo 20, o sea que soy joven", dijo Nuria dejando entrever que pensaba que él no lo era.

"¡Y tú también! No te he dicho viejo, ¿eh? A ver si se va a malinterpretar...", dijo ella entre risas tras un silencio incómodo. No obstante, en uno de los totales a cámara, ella insistió en que le parecía demasiado mayor para ella.

La cita siguió su curso y Ferrán decidió sorprender a Nuria haciéndole un truco de magia. Para ello, sacó una baraja de cartas. El chico pidió a la joven que cogiera tres cartas del montón. Acto seguido, se puso de pie para dejar atónita a Nuria con una gran maniobra con la que consiguió 'triplicar' una de las cartas que ella había elegido. "Ay, que me desmayo", dijo entre risas sorprendida.

