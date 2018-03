Sofía ataca sin piedad a Isa Pantoja, se acerca más a Logan y 'espera' la visita de Albalá para romper con ella Ecoteuve.es 30/03/2018 - 10:55 0 Comentarios

'Supervivientes' | La navarra se queda prácticamente sin apoyos en la isla

Sofía Suescun se convirtió este jueves en la absoluta protagonista de la tercera gala de Supervivientes 2018. La concursante ha acaparado esta semana las principales tramas ocurridas en el reality de Telecinco y protagonizó algunos de los momentos más tensos de la noche al repasarlas junto a Jorge Javier y el resto de sus compañeros.

Uno de los momentos más polémicos llegó cuando el programa desveló la lamentable conversación que mantuvieron Sofía y María Lapiedra en la que la primera atacó sin reparos a Isa Pantoja, ex novia de Alejandro Albalá y actual pareja de Alberto Isla.

"Yo creo que tanto Alberto como Alejandro eran unos mantenidos, si no, no entiendo cómo pueden estar con ella. La chica da penilla, tiene que sentir que los chicos se acercan a ella por el dinero", dijo la ganadora de GH16 metiéndose con el físico de la hija de Isabel Pantoja. "Dicen que es una máquina en la cama", apuntó Lapiedra. "Pues será con la luz apagada, porque como llegue un reflejo y veas que es ella...", aseguró metiéndose con el físico de Chabelita, que pudo ver todo desde plató.

Jorge Javier, concursantes y defensores condenaron la actitud de Sofía, que se vio obligada a pedir perdón en unas disculpas que no terminaron de convencer al presentador. Alberto Isla, novio de Isa, aguantó el tipo y defendió a su chica ante los ataques que estaba recibiendo. "Sofía sabe perfectamente que a Isa le molesta que le llamen Chabela, es ella la que está faltando el respeto, es la primera que me está faltando el respeto a mí y no debería decirle eso a Alberto", afirmó Alejandro Albalá, que el pasado martes decidía poner fin a su relación con Suescun por su continuo acercamiento a Logan.

La amistad entre la navarra y el modelo es cada vez más estrecha y durante la gala, Jorge Javier le pidió a ella que expresara sus sentimientos hacia su compañero: "Tenemos una relación muy especial, a ver que pasa", afirmó sin descartar que la cosa pueda ir a más durante las próximas semanas.

Al final de la noche, Jorge Javier sorprendió a todos lanzando una suculenta propuesta a Alejandro Albalá, que tardó apenas unos segundos en aceptar. "¿Quieres ir a la isla y mantener una conversación con Sofía?", le preguntó al joven, que se mostró decidido a viajar a Honduras para romper 'en vivo' con su novia. La cosa no quedó ahí y el presentador le hizo la misma propuesta a Isa Pantoja. Sin embargo, le dio unos días para pensárselo y comunicará su decisión durante el debate de este domingo.

