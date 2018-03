Las lágrimas desesperadas de Romina Malaspina en 'Supervivientes' por un insoportable dolor de estómago Ecoteuve.es 29/03/2018 - 17:53 0 Comentarios

La argentina, obligada a tumbarse mientras pescaba en la isla del reality

El hambre y las alteraciones en la alimentación están empezando a causar sus primeros estragos en los concursantes de Supervivientes 2018. Después de dos semanas en la isla, Romina Malaspina ha dado el primer susto de la edición en lo que a problemas de salud se refiere.

La argentina se encontraba pescando en la isla junto al Maestro Joao y María Jesús cuando, de repente, le volvieron unos dolores de estómago que había estado sufriendo durante los últimos días. Romina se vio obligada a dejar sus labores para tumbarse en la playa junto a Mayte Zaldívar, que trataba de consolarla.

Malaspina reaccionó con lágrimas de desesperación por los pinchazos que estaba acusando: "Hace unos días que tengo un dolor abdominal en el costado derecho. Intenté no darle importancia, pero hoy me agarré una punzada muy fuerte. Me tuve que volver porque me dolía mucho", informó en uno de los totales la argentina, que de momento, no ha tenido que ser atendida por el equipo médico del programa.

PUBLICIDAD