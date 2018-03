Los mensajes que destapan la verdadera razón de la crisis de Alejandro Albalá y Sofía Suescun Ecoteuve.es 29/03/2018 - 14:57 0 Comentarios

El hermano de la 'superviviente' desvela lo ocurrido en el plató de 'Sálvame'

Alejandro Albalá sorprendió a todos el pasado martes al romper con Sofía Suescun en el plató de Supervivientes por el tonteo más que evidente que la navarra ha tenido en la isla con Logan. Sin embargo, la crisis de la pareja podía haber empezado mucho antes y explicaría la rapidez con la que se han producido los últimos acontecimientos.

Cristian Suescun, hermano de la concursante del reality, ha desvelado en Sálvame un dato que nadie conocía: "Se enfadó con mi hermana dos días antes de que se fuera a la isla, y tengo pruebas de ello", aseguró el defensor de Sofía. Este afirmó que el hecho de que Albalá no fuera elegido finalmente como participante de Supervivientes cabreó al que hasta hace dos días era su cuñado: "Le llamaron, le dijeron que no iba y se enfadó".

Fue entonces cuando Patiño recordó que Maite Galdeano ya había avisado durante una entrevista que algo había pasado entre los dos antes de que ella partiera a Honduras. "Es que no sabéis lo que ocurrió unos días antes de que ella entrara en la isla", dijo entonces la madre de Suescun mientras en plató apuntaban que esto habría provocado que Sofía viajara a la isla "decepcionada".

Minutos después, Kiko Hernández convenció al invitado a que desvelara los mensajes que confirmaban lo que él estaba diciendo. Así pues, él mismo y Carlota Corredera reprodujeron la conversación palabra por palabra. "¿Vas? ¡Vaya tela! ¡Eres enemigo desde ya!", dijo Albalá al enterarse de que su novia concursaría en el realty. "No me parece normal que digas eso", replicó ella.

"Da igual. Te metes en mis cosas y, al fin y al cabo, imagino que me perjudique algo. Igual me equivoco. Menos mal que era una mierda esto. Pero bueno, que está bien que vayas, que me alegro", le dijo el ex marido de Chabelita evidenciando su enfado.

"Da igual por mucho que te diga, al final vas. Y la verdad es que no me hace gracia por mí, pero por ti, como persona, me alegro", insistió el joven. "Pensé que ibas a ponerte contento o algo, y me dices que voy a robarte el concurso", respondió Sofía.

Mila Ximénez explicó entonces lo que sucedió antes de que arrancara la presente edición: "Alejandro tenía firmado el precontrato con la productora (Bulldog TV) antes que Sofía. Cuando ellos destapan la relación, la productora decide que van en pareja. Pero cuando Chabelita interviene, le dicen a Alejandro que le prefieren a él en plató. Por eso es el rebote de Alejandro", desveló.

"Me llama la atención que si una productora, como pasa en este negocio, decide que yo sí y tú no, a mí mi pareja no me puede reprochar la decisión de unas personas que son las que deciden en televisión", reflexionó Patiño.

Gema, por su parte, se ponía en la piel de Albalá: "Si yo a ti te quiero, y te utilizo para ir a la isla. Y ahora resulta que tú no vas y yo sí voy. Y, encima, cuando yo me voy a la isla, me intento enrollar con otro. ¿La buena persona quién es? ¿Sofía o Alejandro? Será Alejandro, que encima está aguantando...". "O ninguno", sentenció Kiko Hernández.

