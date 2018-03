El 'dardo envenenado' de Roncero a Messi por 'borrarse' con Argentina Teo Camino 29/03/2018 - 14:40 0 Comentarios

El tertuliano de 'El Chiringuito' carga contra la estrella del Fútbol Club Barcelona

El delantero argentino del FC Barcelona, Leo Messi, volvió a estar en el centro de las críticas en el programa de El Chiringuito de Mega, y el madridista Tomás Roncero fue el tertuliano que más 'palos' le dio al menudo delantero culé por borrarse del partido entre Argentina y España que acabó en una histórica goleada.

"La cara de Messi era de estar jodido porque tenía mala conciencia. Prefiere jugar con su Barça", aseguró Tomás Roncero, que claramente piensa que el argentino se borró del duelo de selecciones para llegar bien a los cuartos de final de la Champions con el FC Barcelona.

'El Loco' Gatti también fue contundente con la falta de compromiso de Messi con la selección de su país: "Messi tendría que haber jugado. La gente quería verle. Cristiano lo hubiera hecho".

El ex portero argentino fue un poco más allá y aseguró que "Messi no tapará la figura de Maradona ni ganando el Mundial", aunque también dijo que "no creo que Messi sea el que haga el equipo, no creo en esas cosas".

"La idea es que Messi viaje a Sevilla pero que no sea titular", dijo el tertuliano culé Carles Fité, unas palabras que no siguen la misma línea que las de Ernesto Valverde, el entrenador del FC Barcelona, quién dijo que "no pensamos que sea importante", sobre el estado físico de Lionel Messi y sus supuestas molestias.

