Marhuenda y Elisa Beni se enzarzan por las banderas a media asta por la muerte de Cristo: "¡A quemar iglesias otra vez!"

El tertuliano, irónico en 'Espejo Público' por la polémica de la Semana Santa

Espejo Público ha dedicado una parte del programa de este Jueves Santo a la polémica surgida de nuevo esta Semana Santa por la aconfesionalidad de España y la participación de grupos militares en más de doscientos actos religiosos. Además, todas las unidades, bases y cuarteles, así como la sede del Ministerio de Defensa, colocarán la bandera a media asta "por la muerte de Cristo".

El debate se fue calentando en la mesa de actualidad del programa con Elisa Beni como única detractora entre sus compañeros de que se mezcle la religión con las instituciones públicas. "Es una anomalía que los soldados de un estado aconfesional estén rindiendo homenaje a Cristo. Es una vergüenza democrática", dijo en referencia al acto celebrado en Málaga con la Legión.

Pilar Cernuda fue una de las primeras en oponerse a la tertuliana: "Es un tema de sentimiento. Y yo respeto a quien siente. Yo nunca he visto a nadie que fuera a una procesión con un puñal detrás para obligarle. Y la Legión, que yo suelo estar ahí, llora de emoción. Y hablan del esfuerzo que hacen durante años para poder llevar el Cristo. La emoción que yo he visto por la Semana Santa, nunca la he visto", aseguró.

Beni insistió en que "mezclar banderas con Cristo y religión no es democrático", tal y como recoge la Constitución. "Esto recuerda a cuando Franco iba bajo palio", insistió al tiempo que Marhuenda intentaba replicarle. "Es constitucional", aseguró mientras la periodista insistía en que no. "Hay que quemar Iglesias otra vez. ¡Viva Podemos!", decía entre risas el tertuliano provocando un nuevo enfado en su compañera.

"No estoy representada en esta mesa, no hay nadie más de izquierda... ¿Hay alguien más de izquierdas en esta mesa?", preguntó Beni enfadando a muchos de los colaboradores del espacio. Carmen Pardo fue una de las que más se mostró afectada por el comentario de la periodista. "Tú no sabes lo que voto", le decía.

"Tengo que dejar claro que tanto PSOE, IU y Podemos, toda la izquierda española, lleva en su programa la separación de la religión con cualquier institución. Se está incumpliendo. Yo no voy a hacer ninguna causa, solo digo que es una anomalía cosas como que se le toque el himno nacional cuando salen los pasos", afirmó.

