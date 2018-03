Una joven confiesa en 'First Dates' la razón de su asco a los penes: "Soy falofóbica" Ecoteuve.es 29/03/2018 - 11:33 0 Comentarios

Gina habló sin tapujos de sus gustos sexuales en el programa de Cuatro

El restaurante de First Dates acogió este miércoles una cita de lo más divertida, la que protagonizaron Maider y Gina, dos chicas que se lanzaron aprobar suerte en el amor en el programa de Cuatro.

"¿Eres lesbiana o bisexual?", le preguntó la primera a la segunda. "Buena pregunta. No lo sé ni yo", replicó la otra, que continuó explicando: "A mí me da igual el género, me da igual que sea hombre o mujer, pero que tenga ahí un rabo... pues no. No me gusta, sinceramente", empezó diciendo Gina.

"Me da igual que tenga barba físicamente, si por dentro me llenas, perfecto. Pero no me podría acostar con alguien que tuviera falo, no me atrae, me echa para atrás. Soy falofóbica. En cambio, que tenga chichi... pues sí", reconoció con sinceridad la catalana.

Gina se mostró encantada con su cita y estaba dispuesta a tener un segundo encuentro con ella: "Me ha sorprendido, porque pensaba que no quedaba gente tradicional y normal. Ahora todo el mundo es poliamoroso, tope de todo guay... No, eres una persona normal", aseguró. Sin embargo, Maider la terminó rechazando porque solo la veía como amiga.

