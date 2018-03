Aramís Fuster: "No puedo ni quiero hablar, estaría firmando mi sentencia de muerte" Ecoteuve.es 28/03/2018 - 18:49 0 Comentarios

'Cazamariposas' se puso en contacto con la vidente tras su inquietante mensaje

Nuevas noticias sobre el escalofriante e inquietante mensaje de Aramís Fuster el pasado fin de semana. La vidente preocupó a sus seguidores después de que escribiera en redes sociales lo siguiente: "Estoy en peligro de muerte, lo anuncio por si me pasa algo".

Después de que pasaran los días y que no hubiese noticias, Cazamariposas logró ponerse en contacto con ella. Con la voz entrecortada, Aramís intentaba explicarse cómo se encontraba: "Estoy, estoy...".

Aramís, que se encuentra viviendo en Marbella, se negaba a dar más explicaciones: "Ni puedo, ni quiero, porque, ya te he dicho, estaría firmando mi sentencia de muerte". A continuación, la reportera le sugiere que denuncie la situación, algo que también se niega a hacer: "Tendría que salir a la calle y no lo puedo hacer. No puedo abrir la puerta de mi casa porque no sé quien está llamando".

"No hay ninguna opción para superarlo y no tiene nada que ver con nada espiritual. Ya me gustaría que fuera espiritual. Desgraciadamente es mundano", afirma la vidente, que se declara superdotada: "Con mi 146 de cociente intelectual, si yo no he encontrado la solución es que no al tiene".

Sin embargo, pese a que estaría en peligro de muerte, Aramís Fuster se relajó para hablar de Supervivientes, en concreto, sobre la técnica que utiliza el maestro Joao de leer el futuro de sus compañeros a través de sus traseros: "Es una tontada total. Si esto fuera posible, ¿tú te imaginas que cada persona que fuera a su consulta que no sé si la tiene, 'oye, quítate las bragas que te voy a leer el culo. ¿Te crees que esto es normal?".

La conexión telefónica con el programa de Dvinity acabó con un mensaje esperanzador: "Voy a aguantar, cueste lo que cueste".

