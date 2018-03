Jorge Javier: "A Ana Rosa no la sacan de las mañanas ni con agua caliente" Ecoteuve.es 28/03/2018 - 18:04 0 Comentarios

El presentador asegura que si le dieran un programa matinal, le daría "un jamacuco"

Jorge Javier Vázquez ha vivido, a lo largo de los últimos 12 meses, la cara y la cruz en lo que al éxito televisivo se refiere. Tras una histórica edición de Supervivientes, el presentador cogió los mandos de una catastrófica edición de Gran Hermano. Ahora, le ha vuelto a dar la vuelta a la tortilla con la nueva edición del reality de aventuras, que ha arrancado con buen pie en Telecinco.

El pasado viernes, el presentador acudió al plató de El Programa de Ana Rosa para promocionar su nuevo espectáculo teatral. Tras pisar el espacio de su compañera, el catalán ha sacado varias conclusiones que ha reflejado en su blog semanal de Lecturas.

"Echo la mañana tan ricamente en Ana Rosa. Me gusta decir 'en Ana Rosa' porque es como si nos refiriésemos a un pueblo o a un restaurante, un lugar", empieza diciendo Vázquez. "Ana Rosa ha creado su espacio en las mañanas de Telecinco y de ahí no la sacan ni con agua caliente", asegura.

Jorge Javier reflexiona entonces con la posibilidad de conducir un programa en esa franja del día: "Una de mis hermanas trabaja de cajera y, aunque se levanta de madrugada, está encantada porque a la una y media está en la calle. Yo detesto madrugar. Si me cayera un programa como el de la Quintana, creo que me daría un jamacuco", reconoce. "Prefiero disfrutar de las mañanas en vez de las tardes", sentencia.

