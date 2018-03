El emocionante homenaje de Rozalén y Pablo Motos a Gabriel y a su madre en 'El hormiguero' Ecoteuve.es 28/03/2018 - 12:18 0 Comentarios

Su tema 'Girasoles' era la canción preferida del pequeño asesinado en Almería

"En un momento de odio, cogió esta canción para lanzar un mensaje de amor", dijo

"Esta mujer está a años luz del morbo de los periodistas", añadió Motos

El asesinato de Gabriel Cruz sacudió a toda España a principios de marzo. Pronto, las calles se llenaron de pececillos, en homenaje al pequeño, al igual que el tema Girasoles de Rozalén se convirtió en todo un símbolo, al ser su canción preferida, como desveló su madre, Patricia Ramírez, y que mantuvo con esperanza a todos.

La manchega visitó este martes El hormiguero para presentar Cuando el río suena, su último tema, a quien la dedicó "a la gente buena porque dedicamos mucho tiempo a la gente mala".

Con mucha delicadeza, Pablo Motos quiso preguntar a Rozalén sobre cómo vivió que su canción se convirtiera en todo un himno tras el crimen de Gabriel: "Es un tema delicado y sé que no quieres ser la protagonista, pero quería preguntarte... y no quiero que digas nada que no te apetezca, ¿cómo te sientes con esto? De alguna forma le ayudaste".

Muy emocionada, y siempre queriendo no sentirse protagonistas, la cantautora respondió de la siguiente manera: "Lo que más me impactó es que esta mujer que tenía tantos motivos para odiar, en un momento en el que todo el mundo hablaba de odio y de venganza, decida coger esta canción para lanzar un mensaje de amor".

Después, Motos quiso hacer una reflexión sobre el ejemplo que ha dado Patricia en los momentos más difíciles de su vida: "Esta mujer está a años luz de la tacañería y el morbo de los periodistas, del oportunismo de los políticos y del morbo de los espectadores porque es un referente en el que nos tenemos que fijar pero hay que dejarla en paz con su dolor y hay que respetarla".

PUBLICIDAD