Agoney lanza un guiño a Raoul con una cabra en 'Aquí la tierra' Ecoteuve.es 28/03/2018 - 11:31 0 Comentarios

El concursante de 'OT' visitó una quesería en el programa de Jacob Petrus

Habló sobre el beso: "dimos un mensaje muy bonito de amor, libertad y visibilidad"

Pese a que Operación Triunfo acabara hace un mes, los concursantes siguen apareciendo en la televisión en diversos programas. Este martes, Agoney demostró su lado más tierno en Aquí la tierra de Jacob Petrus, donde ejerció de embajador de su tierra.

El sexto clasificado del talent musical de TVE viajó hasta Adeje, su pueblo natal, junto al reportero Juan Pablo Carpintero. Después de dar un pequeño paseo por la playa del Duque y revelar que "el mar era lo que más echaba de menos cuando estaba en la academia", se desplazaron hasta una quesería en la que Agoney tuvo que aprender el oficio de ganadero de la mano de don Leoncio.

Así, entre alfalfa, el canario volvió hablar del beso que se dio con Raoul al interpretar Con las manos vacías: "En los conciertos lo hicimos de nuevo, dimos un mensaje muy bonito de amor, libertad y visibilidad, que es necesario y caló". "Es el momento besovilidad", añadió el periodista.

La buena relación que mantiene con su compañero de academia quedó patente cuando vio una cabra con un gracioso flequillo: "Se parece a Raoul". Después, Agoney dio el biberón a una de ellas y cantó I will always you como si fuera una nana.

