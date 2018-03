Sofía Suescun podría haber tenido una relación con un futbolista del Real Madrid, según su ex Hugo Ecoteuve.es 27/03/2018 - 18:19 0 Comentarios

El viceverso afirma que la 'superviviente' le habría sido infiel a Albalá

La participación de Sofía Suescun en Supervivientes está dando para mucho en Sálvame. Después de que este lunes, Kiko Hernández afirmara que Alejandro Albalá rompería en directo con la navarra en Tierra de nadie, este martes ha informado de que se habría echado para atrás en tomar esta decisión y que le seguirá apoyando.

Sin embargo, con Sofía con la moral por los suelos después de su nominación, le ha salido un nuevo enemigo: su ex Hugo Paz. El viceverso ha revelado en el programa que Suescun podría haberle sido infiel a Albalá.

Lo más llamativo es con quien podría haber tenido una aventura amorosa: "Yo tuve una conversación teléfonica y a mí ella me dijo que tuvo una relación con un jugador profesional del Madrid estando con Alejandro Albalá".

"Un jugador del Real Madrid sí que sería el perfil para Maite", ha dicho Carlota Corredera inmediatamente después de conocer la noticia al mismo tiempo que Mila Ximénez hablaba así de Sofía: Si estaba con un jugador del Real Madrid me da igual, tampoco nos importa. A mí ella me cae fatal y quiero que se vaya de la isla ya. Me parece un personaje siniestro. Culpo a Maite, solo le ha educado para cazar a un famoso".

